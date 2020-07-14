***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.07.2020 14:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859669
BIST
14:39118.262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -136,95
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
14:396,8678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8688
En Düşük
6,8552
14:397,8143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0301
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8164
En Düşük
7,7736
14:39396,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,97
|Açılış
|: 396,36
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.092.152
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.092.152
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|13.959.160
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|6.855.688
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.882.415
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|2.259.124
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|8.511.067
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|748.319
|% -8,00
|
|BASCM
|4,15
|23.197
|% -7,78
|
|IZFAS
|2,96
|412.581
|% -5,43
|
|EKGYO
|2,32
|1.409.387.440
|% 2,20
|
|THYAO
|11,99
|536.558.204
|% 0,17
|
|GARAN
|7,95
|523.117.069
|% -0,25
|
|ODAS
|2,91
|522.368.259
|% -1,36
|
|ZOREN
|2,83
|438.408.732
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,32
|1.409.387.440
|% 2,20
|
|SKBNK
|1,67
|375.447.171
|% 1,21
|
|TSKB
|1,29
|281.055.799
|% 2,38
|
|ODAS
|2,91
|522.368.259
|% -1,36
|
|IHLGM
|1,83
|285.731.427
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5781
|8,6212
|% -0,08
|
|Frank
|7,2780
|7,3218
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8253
|1,8345
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-4,47
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|2.580
|2.601
|-6,30
|
|Tam
|2.658
|2.669
|-6,50
|
|Yarım
|1.290
|1.305
|-3,20
|
|Çeyrek
|645
|654
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,96
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,17
|4,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,33
|42,33
|-0,39
|