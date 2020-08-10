***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.08.2020 09:57
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867051
BIST
11:141.067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,89
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.070
En Düşük
1.039
11:147,3442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0535
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
11:148,6508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1182
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
11:14479,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,55
|Açılış
|: 479,69
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|168.792
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|328.626
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|PKENT
|788,40
|716.656
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|277.085
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,66
|975.114.240
|% 5,18
|
|EKGYO
|1,92
|559.901.992
|% -2,04
|
|GARAN
|6,59
|235.266.002
|% 0,15
|
|SASA
|12,93
|231.980.725
|% 3,69
|
|BIMAS
|64,65
|185.455.101
|% 3,27
|
|EKGYO
|1,92
|559.901.992
|% -2,04
|
|ASELS
|17,66
|975.114.240
|% 5,18
|
|KRDMD
|2,62
|141.920.542
|% -1,50
|
|ODAS
|2,22
|102.790.111
|% 0,00
|
|KARSN
|2,71
|107.967.847
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5500
|9,5979
|% 0,67
|
|Frank
|7,9982
|8,0464
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9513
|1,9611
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.032
|2.032
|-3,21
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,53
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|20,00
|
|Tam
|3.217
|3.300
|-121,39
|
|Yarım
|1.555
|1.596
|-58,72
|
|Çeyrek
|780
|798
|-29,36
|
|Gümüş.Ons
|28,36
|28,41
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|0,07
|
|B. Petrol
|44,83
|44,83
|0,43
|