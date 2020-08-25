***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.08.2020 14:30
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871050
BIST
15:511.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
15:517,4015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0239
|Açılış
|: 7,4290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4015
En Düşük
7,3558
15:518,7539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0560
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7603
En Düşük
8,6716
15:51457,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,46
|Açılış
|: 457,41
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler15:51
|INTEM
|14,30
|3.946.406
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|9.799.110
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.274.817
|% 9,99
|
|SERVE
|7,85
|693.043
|% 9,94
|
|ORMA
|9,40
|383.479
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|376.116
|% -9,79
|
|BURCE
|21,40
|1.665.007
|% -6,96
|
|MERIT
|35,04
|58.937
|% -6,46
|
|AYCES
|42,10
|17.855
|% -6,44
|
|RAYSG
|6,89
|11.875.370
|% -6,26
|
|THYAO
|11,43
|1.397.687.425
|% 3,16
|
|PETKM
|4,15
|1.017.484.977
|% 0,24
|
|SASA
|16,06
|992.687.998
|% 7,79
|
|TUPRS
|84,15
|579.954.653
|% -0,18
|
|YKBNK
|2,07
|549.795.474
|% -3,27
|
|YKBNK
|2,07
|549.795.474
|% -3,27
|
|PETKM
|4,15
|1.017.484.977
|% 0,24
|
|EKGYO
|1,91
|462.133.582
|% -1,04
|
|GSRAY
|2,98
|494.488.563
|% 2,05
|
|BJKAS
|3,15
|399.546.325
|% -0,94
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3981
|7,4015
|% 0,32
|
|Euro
|8,7477
|8,7539
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,6743
|9,7228
|% 0,64
|
|Frank
|8,0904
|8,1392
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9664
|1,9762
|% 0,22
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|-3,21
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|-28,00
|
|Tam
|3.030
|3.107
|-21,85
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|-10,57
|
|Çeyrek
|735
|751
|-5,29
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,53
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|46,19
|46,19
|0,55
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
-
16:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 2 kaybederek (% -0.31 ) 1, 019
-
16:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, ORMA, ANACM, SERVE
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16:01
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, CRFSA
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16:01
ATAGY, SERVE, ALKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:01
RAYSG, ARTI, ETILR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında