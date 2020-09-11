***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
11.09.2020 10:55
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874580
BIST
12:241.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,12
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
12:247,4699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0212
|Açılış
|: 7,4870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4719
En Düşük
7,4368
12:248,8687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0633
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8687
En Düşük
8,7908
12:24466,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,74
|Açılış
|: 466,90
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,36
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler12:22
|DNISI
|6,82
|1.979.062
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.506,40
|245.543
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|97.066
|% 10,00
|
|YBTAS
|9.212,70
|598.826
|% 10,00
|
|LKMNH
|11,78
|61.674.856
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,88
|11.202.355
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|5.872.602
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|6.035.474
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|4.639.009
|% -9,80
|
|DIRIT
|2,15
|233.856
|% -9,66
|
|THYAO
|10,97
|533.494.518
|% 1,95
|
|PETKM
|4,22
|426.264.517
|% -0,94
|
|SKBNK
|1,55
|378.623.077
|% 2,65
|
|IHLGM
|1,53
|372.198.070
|% 5,52
|
|PGSUS
|47,52
|341.403.267
|% 3,30
|
|IHLGM
|1,53
|372.198.070
|% 5,52
|
|SKBNK
|1,55
|378.623.077
|% 2,65
|
|IHLAS
|1,07
|244.253.626
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,28
|235.951.445
|% 2,40
|
|PETKM
|4,22
|426.264.517
|% -0,94
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4675
|7,4703
|% 0,29
|
|Euro
|8,8597
|8,8662
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,5045
|9,5522
|% -0,08
|
|Frank
|8,1846
|8,2339
|% 0,46
|
|Riyal
|1,9852
|1,9951
|% 0,27
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-1,77
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,66
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.082
|3.159
|-19,38
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|-9,38
|
|Çeyrek
|747
|764
|-4,69
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,02
|40,02
|-0,04
|
Seans Raporu
12:22
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, MGROS, HALKB
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 92 artarak (% 0.29 ) 1, 011
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, KSTUR, MERIT, COSMO, TACTR, UZERB, SODSN, TKURU, ISBIR, EMNIS
-
12:29
PKENT, BANVT, MRSHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında