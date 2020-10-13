***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
13.10.2020 14:05
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881163
BIST
13:581.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,66
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
13:587,9096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0208
|Açılış
|: 7,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
13:589,3293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0038
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
13:58488,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,53
|Açılış
|: 488,13
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler13:58
|NTHOL
|3,19
|189.971.326
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|648.210
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.207.684
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.574.287
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|4.973.962
|% 10,00
|
|AYCES
|53,55
|14.740.381
|% -10,00
|
|DENGE
|4,86
|2.715.073
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|6.694.331
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|486.515
|% -10,00
|
|SODSN
|22,50
|380.586
|% -10,00
|
|ODAS
|3,54
|879.201.922
|% 1,43
|
|KERVT
|7,59
|519.748.798
|% -1,43
|
|TUKAS
|12,44
|485.266.450
|% 4,19
|
|SISE
|6,81
|463.565.262
|% -1,30
|
|TURSG
|6,19
|462.808.600
|% 0,65
|
|ODAS
|3,54
|879.201.922
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,74
|279.720.824
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,83
|278.013.190
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,60
|415.870.324
|% 0,56
|
|IHLAS
|1,16
|133.732.264
|% -3,33
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9029
|7,9096
|% 0,26
|
|Euro
|9,3202
|9,3293
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,2764
|10,3279
|% 0,03
|
|Frank
|8,6335
|8,6855
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0992
|2,1098
|% 0,16
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|-1,45
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,32
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|3,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|1,96
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|0,95
|
|Çeyrek
|778
|796
|0,47
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|25,00
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,36
|42,36
|0,64
|