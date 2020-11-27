***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
27.11.2020 13:42
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890285
BIST
14:091.344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,22
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
14:097,8123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0594
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
14:099,3241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0639
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
14:09454,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,04
|Açılış
|: 454,02
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
451,75
BIST En Aktif Hisseler14:09
|SAFKR
|13,87
|14.983.524
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|9.578.077
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|11.338.733
|% 9,95
|
|BASCM
|11,49
|525.487
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|GARAN
|9,37
|1.951.657.563
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,19
|1.750.165.910
|% 5,29
|
|KRDMD
|5,21
|1.330.270.590
|% 0,58
|
|PETKM
|4,21
|1.117.527.441
|% 1,94
|
|GUBRF
|51,45
|955.240.687
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,19
|1.750.165.910
|% 5,29
|
|PETKM
|4,21
|1.117.527.441
|% 1,94
|
|KRDMD
|5,21
|1.330.270.590
|% 0,58
|
|GARAN
|9,37
|1.951.657.563
|% 0,32
|
|IHLGM
|1,31
|265.492.344
|% 3,15
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8091
|7,8123
|% -0,75
|
|Euro
|9,3153
|9,3241
|% -0,68
|
|Sterlin
|10,3798
|10,4318
|% -0,95
|
|Frank
|8,5779
|8,6296
|% -0,79
|
|Riyal
|2,0768
|2,0872
|% -0,73
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-1,34
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-32,00
|
|Tam
|3.007
|3.085
|-35,26
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|-17,05
|
|Çeyrek
|729
|746
|-8,53
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|-0,05
|
|B. Petrol
|48,16
|48,16
|0,37
|
Seans Raporu
14:09
daha fazla
-
14:24KERVN
Yüzde 9.45 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 406, 001 adet işlem
-
14:23XU100
Endeks 1, 344 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 18, 331.00 milyon TL de
-
14:23RYSAS
Yüzde 6.10 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 820, 173 adet işlem
-
14:21EKGYO
Yüzde 5.29 oranında artışla 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 810, 618, 090 adet işlem
-
14:20GRNYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 212, 896 adet işlem