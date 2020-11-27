***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
27.11.2020 13:42
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890287
BIST
13:521.344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,83
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
13:527,8225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0492
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
13:529,3252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0628
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
13:52455,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,65
|Açılış
|: 455,40
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
451,75
BIST En Aktif Hisseler13:52
|SAFKR
|13,87
|14.921.733
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|9.540.012
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.247.802
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|11.291.196
|% 9,95
|
|BASCM
|11,49
|525.487
|% 9,95
|
|ISBIR
|2.916,00
|676.264
|% -10,00
|
|IZTAR
|12,39
|3.304.289
|% -9,96
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|SANFM
|12,43
|1.691.383
|% -9,00
|
|SUMAS
|38,50
|142.903
|% -8,33
|
|GARAN
|9,38
|1.821.584.313
|% 0,43
|
|KRDMD
|5,21
|1.282.340.908
|% 0,58
|
|PETKM
|4,22
|1.075.020.262
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,16
|1.044.038.507
|% 3,85
|
|GUBRF
|51,65
|935.979.737
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,16
|1.044.038.507
|% 3,85
|
|PETKM
|4,22
|1.075.020.262
|% 2,18
|
|KRDMD
|5,21
|1.282.340.908
|% 0,58
|
|GARAN
|9,38
|1.821.584.313
|% 0,43
|
|TSKB
|2,55
|421.482.240
|% -4,49
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8150
|7,8225
|% -0,63
|
|Euro
|9,3176
|9,3252
|% -0,67
|
|Sterlin
|10,4374
|10,4897
|% -0,40
|
|Frank
|8,6250
|8,6770
|% -0,24
|
|Riyal
|2,0868
|2,0973
|% -0,25
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-1,38
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-46,00
|
|Tam
|3.007
|3.085
|-35,10
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|-16,98
|
|Çeyrek
|729
|746
|-8,49
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,86
|-0,05
|
|B. Petrol
|48,11
|48,11
|0,32
|