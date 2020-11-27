***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
27.11.2020 13:42
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890286
BIST
16:221.344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,51
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
16:227,8451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0266
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
16:229,3649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0231
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
16:22452,46
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -5,59
|Açılış
|: 452,46
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
450,82
BIST En Aktif Hisseler16:22
|AKCNS
|15,18
|47.535.621
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|15.716.345
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|10.081.497
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|GOLTS
|31,34
|68.152.683
|% 9,96
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|EKGYO
|2,21
|2.452.489.049
|% 6,25
|
|GARAN
|9,40
|2.354.732.390
|% 0,64
|
|KRDMD
|5,21
|1.532.641.628
|% 0,58
|
|PETKM
|4,26
|1.339.633.285
|% 3,15
|
|GUBRF
|52,00
|1.124.255.836
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,21
|2.452.489.049
|% 6,25
|
|PETKM
|4,26
|1.339.633.285
|% 3,15
|
|IHLGM
|1,32
|413.812.563
|% 3,94
|
|KRDMD
|5,21
|1.532.641.628
|% 0,58
|
|GARAN
|9,40
|2.354.732.390
|% 0,64
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8397
|7,8451
|% -0,34
|
|Euro
|9,3541
|9,3649
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,4034
|10,4556
|% -0,72
|
|Frank
|8,5905
|8,6422
|% -0,64
|
|Riyal
|2,0812
|2,0916
|% -0,52
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-13,60
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.065
|-37,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-39,89
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-19,29
|
|Çeyrek
|728
|745
|-9,65
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|5,80
|5,81
|-0,09
|
|B. Petrol
|48,13
|48,13
|0,34
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
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16:36VESTL
Yüzde 4.90 oranında artışla 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 174, 409 adet işlem
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16:35SEYKM
Yüzde 8.18 oranında artışla 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 444, 619 adet işlem
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16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 07 artarak (% 0.17 ) 1, 213
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16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BASCM, TEKTU, AKCNS, GOLTS, GRNYO, KERVN, NUHCM, TDGYO, SAFKR, DIRIT
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16:33
YESIL, SELEC, EUYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında