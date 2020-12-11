***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
11.12.2020 11:18
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892766
BIST
14:061.354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,67
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.343
14:067,9354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0451
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8772
14:069,6177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0258
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5637
14:06467,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,84
|Açılış
|: 467,80
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler14:04
|TMSN
|12,65
|202.760.927
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|79.058.221
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|26.928.265
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.718.806
|% 10,00
|
|BRYAT
|326,70
|47.073.205
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|390.367
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|MTRYO
|2,44
|5.068.622
|% -6,51
|
|SAFKR
|12,50
|5.750.098
|% -6,02
|
|SISE
|7,13
|1.908.801.216
|% -0,42
|
|GARAN
|9,36
|1.382.663.728
|% -1,47
|
|PETKM
|4,81
|1.149.893.580
|% 1,91
|
|TUPRS
|100,20
|1.068.168.679
|% 2,61
|
|DOHOL
|3,14
|1.001.951.416
|% 2,95
|
|DOHOL
|3,14
|1.001.951.416
|% 2,95
|
|SISE
|7,13
|1.908.801.216
|% -0,42
|
|ODAS
|3,66
|926.839.194
|% -5,67
|
|PETKM
|4,81
|1.149.893.580
|% 1,91
|
|TSKB
|1,77
|413.255.526
|% -3,28
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9313
|7,9339
|% 0,55
|
|Euro
|9,6141
|9,6219
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,4557
|10,5081
|% -0,08
|
|Frank
|8,9022
|8,9558
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1121
|2,1227
|% 0,68
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-1,88
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,81
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|24,00
|
|Tam
|3.084
|3.163
|10,75
|
|Yarım
|1.490
|1.530
|5,20
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,85
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,00
|
|B. Petrol
|50,03
|50,03
|-0,22
|