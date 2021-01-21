***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.01.2021 10:22
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903613
BIST
13:341.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,60
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.572
13:347,4073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0118
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4232
En Düşük
7,3823
13:349,0041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0185
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9624
13:34444,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,11
|Açılış
|: 444,64
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
443,81
BIST En Aktif Hisseler13:34
|DITAS
|40,92
|4.288.012
|% 10,00
|
|PKENT
|1.576,40
|6.228.737
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|656.961
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.659.008
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|2.332.407
|% 10,00
|
|OYAYO
|10,57
|84.168.021
|% -8,56
|
|BASCM
|15,50
|505.892
|% -7,02
|
|UMPAS
|2,19
|421.080
|% -6,41
|
|AVHOL
|7,28
|12.638.167
|% -6,31
|
|KLNMA
|32,78
|1.198.581
|% -4,99
|
|EKGYO
|2,55
|1.271.965.497
|% 3,66
|
|GARAN
|10,21
|952.940.434
|% 1,59
|
|KARSN
|4,42
|746.054.079
|% 6,76
|
|HLGYO
|3,85
|515.914.170
|% 9,38
|
|SISE
|7,97
|497.276.788
|% -1,60
|
|EKGYO
|2,55
|1.271.965.497
|% 3,66
|
|KARSN
|4,42
|746.054.079
|% 6,76
|
|SKBNK
|1,60
|229.654.981
|% 1,27
|
|IHLGM
|1,50
|213.507.501
|% 3,45
|
|TSKB
|1,97
|270.732.494
|% -0,51
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4009
|7,4073
|% -0,16
|
|Euro
|8,9922
|9,0041
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,1266
|10,1774
|% 0,32
|
|Frank
|8,3090
|8,3591
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9674
|1,9773
|% -0,14
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|0,26
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|2.952
|2.997
|13,00
|
|Tam
|2.939
|3.014
|6,19
|
|Yarım
|1.421
|1.458
|3,00
|
|Çeyrek
|713
|729
|1,49
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,15
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,59
|55,59
|-0,49
|