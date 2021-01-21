***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.01.2021 16:02
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903687
BIST
15:511.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,98
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.570
15:517,3756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0435
|Açılış
|: 7,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
15:518,9735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0121
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
15:51443,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,52
|Açılış
|: 443,22
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
442,04
BIST En Aktif Hisseler15:51
|DITAS
|40,92
|4.427.672
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|3.192.519
|% 10,00
|
|ATEKS
|47,78
|16.401.302
|% 9,99
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|EPLAS
|37,00
|1.357.257
|% -7,08
|
|GARAN
|10,25
|1.822.232.310
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,54
|1.698.885.476
|% 3,25
|
|KARSN
|4,55
|1.019.147.846
|% 9,90
|
|AKBNK
|7,05
|902.871.523
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,25
|745.331.490
|% 1,88
|
|EKGYO
|2,54
|1.698.885.476
|% 3,25
|
|SKBNK
|1,61
|501.678.390
|% 1,90
|
|TSKB
|1,98
|463.577.076
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,25
|745.331.490
|% 1,88
|
|KARSN
|4,55
|1.019.147.846
|% 9,90
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3703
|7,3756
|% -0,59
|
|Euro
|8,9676
|8,9735
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,0810
|10,1315
|% -0,13
|
|Frank
|8,2815
|8,3314
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9585
|1,9683
|% -0,59
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|-2,56
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|5,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-3,51
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-1,70
|
|Çeyrek
|710
|727
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,84
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,76
|55,76
|-0,32
|