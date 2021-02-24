***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
24.02.2021 15:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912172
BIST
15:551.512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,64
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
15:557,1624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0572
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1834
En Düşük
7,0712
15:558,7031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0665
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7367
En Düşük
8,5921
15:55415,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,21
|Açılış
|: 415,74
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler15:55
|BRKSN
|14,52
|77.618.480
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,24
|2.266.330
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|4.982.734
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|8.434.686
|% 9,99
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|SAYAS
|17,35
|102.877.994
|% -9,96
|
|KARSN
|4,70
|79.375.621
|% -9,96
|
|TKNSA
|16,29
|332.850.844
|% -9,95
|
|THYAO
|13,02
|1.696.003.079
|% 0,00
|
|KOZAL
|136,60
|1.635.625.733
|% 2,40
|
|SASA
|39,50
|1.611.350.299
|% 8,76
|
|PETKM
|5,12
|1.240.819.247
|% -5,71
|
|PGSUS
|85,05
|1.153.577.595
|% 1,07
|
|EKGYO
|2,33
|752.538.515
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,90
|294.806.834
|% -9,09
|
|PETKM
|5,12
|1.240.819.247
|% -5,71
|
|TSKB
|1,80
|413.968.302
|% 0,00
|
|ODAS
|4,10
|910.550.946
|% 3,02
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1595
|7,1624
|% 0,81
|
|Euro
|8,7005
|8,7031
|% 0,77
|
|Sterlin
|10,0835
|10,1341
|% 0,84
|
|Frank
|7,8516
|7,8989
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9023
|1,9118
|% 0,69
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|3,73
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,32
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|40,00
|
|Tam
|2.755
|2.824
|37,16
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|17,98
|
|Çeyrek
|668
|683
|8,98
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,87
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|0,77
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:09FROTO
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 185.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 125, 931 adet işlem
-
16:08DOAS
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 35.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 842, 633 adet işlem
-
16:07TMPOL
Yüzde -5.32 oranında düşüşle 19.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 855, 734 adet işlem
-
16:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, GUBRF, ISCTR
-
16:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, KOZAL, EREGL