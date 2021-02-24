***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
24.02.2021 15:50
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912179
BIST
15:341.515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,44
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
15:347,1589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0537
|Açılış
|: 7,1620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1834
En Düşük
7,0712
15:348,7127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0761
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7367
En Düşük
8,5921
15:34416,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,10
|Açılış
|: 416,63
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler15:34
|DOBUR
|20,24
|1.152.215
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|4.977.454
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|7.744.404
|% 9,99
|
|POLTK
|371,20
|6.902.500
|% 9,99
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|78.789.475
|% -9,96
|
|MEGAP
|8,09
|76.590.553
|% -9,91
|
|MEGAP
|8,09
|76.590.553
|% -9,91
|
|THYAO
|13,04
|1.650.261.494
|% 0,15
|
|KOZAL
|137,80
|1.587.295.439
|% 3,30
|
|SASA
|39,72
|1.567.962.034
|% 9,36
|
|PGSUS
|85,75
|1.113.452.481
|% 1,90
|
|PETKM
|5,22
|1.064.094.263
|% -3,87
|
|IHLAS
|0,90
|293.117.856
|% -9,09
|
|EKGYO
|2,37
|686.447.712
|% 1,28
|
|TSKB
|1,82
|395.553.322
|% 1,11
|
|ODAS
|4,11
|872.769.322
|% 3,27
|
|PETKM
|5,22
|1.064.094.263
|% -3,87
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1558
|7,1589
|% 0,76
|
|Euro
|8,7071
|8,7127
|% 0,88
|
|Sterlin
|10,0978
|10,1484
|% 0,99
|
|Frank
|7,8625
|7,9099
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9028
|1,9123
|% 0,72
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,93
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,92
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|46,00
|
|Tam
|2.758
|2.827
|40,38
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|19,53
|
|Çeyrek
|669
|684
|9,76
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,81
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,08
|
|B. Petrol
|65,31
|65,31
|0,83
|