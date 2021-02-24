***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
24.02.2021 15:50
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912185
BIST
15:351.516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
15:357,1593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0541
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1834
En Düşük
7,0712
15:358,7138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0772
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7367
En Düşük
8,5921
15:35416,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,03
|Açılış
|: 416,56
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler15:35
|DOBUR
|20,24
|1.152.215
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|4.977.454
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|6.908.439
|% 9,99
|
|INTEM
|54,95
|7.771.879
|% 9,99
|
|SONME
|84,60
|9.247.351
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|78.992.806
|% -9,96
|
|MEGAP
|8,09
|76.641.827
|% -9,91
|
|THYAO
|13,01
|1.659.012.481
|% -0,08
|
|KOZAL
|137,10
|1.597.989.265
|% 2,77
|
|SASA
|39,54
|1.579.331.001
|% 8,87
|
|PGSUS
|85,30
|1.118.257.973
|% 1,37
|
|PETKM
|5,17
|1.110.671.113
|% -4,79
|
|IHLAS
|0,90
|293.487.790
|% -9,09
|
|EKGYO
|2,35
|727.361.686
|% 0,43
|
|ODAS
|4,09
|895.127.426
|% 2,76
|
|TSKB
|1,81
|396.190.338
|% 0,56
|
|PETKM
|5,17
|1.110.671.113
|% -4,79
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1561
|7,1593
|% 0,76
|
|Euro
|8,7065
|8,7138
|% 0,89
|
|Sterlin
|10,0983
|10,1489
|% 0,99
|
|Frank
|7,8633
|7,9107
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9038
|1,9134
|% 0,77
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,49
|
|Altın Gr.
|416
|417
|4,03
|
|Cumhuriyet
|2.773
|2.814
|42,00
|
|Tam
|2.758
|2.828
|41,57
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,11
|
|Çeyrek
|669
|684
|10,05
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,08
|
|B. Petrol
|65,27
|65,27
|0,79
|