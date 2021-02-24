***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
24.02.2021 15:50
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912186
BIST
15:331.516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
15:337,1601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0549
|Açılış
|: 7,1620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1834
En Düşük
7,0712
15:338,7144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0778
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7367
En Düşük
8,5921
15:33416,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,10
|Açılış
|: 416,63
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler15:33
|DOBUR
|20,24
|1.151.689
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|4.977.454
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|6.890.622
|% 9,99
|
|INTEM
|54,95
|7.722.369
|% 9,99
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|78.762.924
|% -9,96
|
|MEGAP
|8,09
|76.568.774
|% -9,91
|
|MEGAP
|8,09
|76.568.774
|% -9,91
|
|THYAO
|13,05
|1.647.902.771
|% 0,23
|
|KOZAL
|137,70
|1.572.995.355
|% 3,22
|
|SASA
|39,74
|1.565.432.182
|% 9,42
|
|PGSUS
|85,65
|1.112.000.089
|% 1,78
|
|PETKM
|5,23
|1.062.057.518
|% -3,68
|
|IHLAS
|0,90
|292.418.641
|% -9,09
|
|EKGYO
|2,36
|686.340.034
|% 0,85
|
|TSKB
|1,81
|395.176.665
|% 0,56
|
|ODAS
|4,11
|868.083.305
|% 3,27
|
|PETKM
|5,23
|1.062.057.518
|% -3,68
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1564
|7,1601
|% 0,77
|
|Euro
|8,7097
|8,7144
|% 0,90
|
|Sterlin
|10,0958
|10,1464
|% 0,97
|
|Frank
|7,8614
|7,9087
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9024
|1,9120
|% 0,70
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|2,70
|
|Altın Gr.
|417
|417
|4,13
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|46,00
|
|Tam
|2.758
|2.830
|43,54
|
|Yarım
|1.333
|1.369
|21,06
|
|Çeyrek
|669
|685
|10,53
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,07
|
|B. Petrol
|65,29
|65,29
|0,81
|