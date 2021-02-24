***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
24.02.2021 15:50
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912188
BIST
16:181.501
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -17,21
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
16:187,1863
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0811
|Açılış
|: 7,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1863
En Düşük
7,0712
16:188,7288
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0922
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7367
En Düşük
8,5921
16:18415,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,04
|Açılış
|: 416,08
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler16:18
|PKENT
|1.760,00
|5.871.534
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|BALAT
|9,36
|1.328.176
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|KSTUR
|315,10
|1.477.189
|% 9,98
|
|DITAS
|15,48
|3.226.280
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|80.628.298
|% -9,96
|
|SAYAS
|17,35
|103.204.192
|% -9,96
|
|THYAO
|12,87
|1.812.269.504
|% -1,15
|
|KOZAL
|135,90
|1.799.629.367
|% 1,87
|
|SASA
|39,06
|1.694.247.979
|% 7,54
|
|GUBRF
|76,40
|1.513.419.175
|% -7,11
|
|PETKM
|5,20
|1.403.197.466
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,33
|790.888.517
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,90
|295.564.285
|% -9,09
|
|PETKM
|5,20
|1.403.197.466
|% -4,24
|
|TSKB
|1,76
|473.172.140
|% -2,22
|
|ODAS
|4,08
|982.530.064
|% 2,51
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1800
|7,1863
|% 1,14
|
|Euro
|8,7216
|8,7288
|% 1,07
|
|Sterlin
|10,0842
|10,1348
|% 0,85
|
|Frank
|7,8650
|7,9124
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9055
|1,9151
|% 0,86
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-2,87
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,62
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.809
|37,00
|
|Tam
|2.753
|2.822
|35,72
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|17,28
|
|Çeyrek
|667
|683
|8,64
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,70
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|65,33
|65,33
|0,85
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:29DOAS
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 34.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 002, 536 adet işlem
-
16:28DOAS
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 34.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 997, 143 adet işlem
-
16:26XU100
Endeks 1, 502 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 02 altında . İşlem hacmi 24, 351.00 milyon TL de
-
16:26DITAS
Yüzde -9.71 oranında düşüşle 15.53 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 820 adet işlem
-
16:25SAYAS
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 17.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 754, 160 adet işlem