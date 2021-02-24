***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
24.02.2021 15:50
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912189
BIST
15:441.513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,60
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
15:447,1592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0540
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1834
En Düşük
7,0712
15:448,7075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0709
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7367
En Düşük
8,5921
15:44416,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,78
|Açılış
|: 416,31
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler15:44
|AGYO
|4,29
|24.107.826
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|4.982.734
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,24
|1.172.476
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|6.973.770
|% 9,99
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|79.088.738
|% -9,96
|
|MEGAP
|8,09
|76.669.729
|% -9,91
|
|MEGAP
|8,09
|76.669.729
|% -9,91
|
|THYAO
|12,98
|1.676.447.537
|% -0,31
|
|KOZAL
|137,00
|1.610.207.086
|% 2,70
|
|SASA
|39,66
|1.589.469.501
|% 9,20
|
|PETKM
|5,17
|1.146.014.001
|% -4,79
|
|PGSUS
|84,85
|1.136.443.338
|% 0,83
|
|IHLAS
|0,90
|294.199.508
|% -9,09
|
|EKGYO
|2,35
|741.439.426
|% 0,43
|
|ODAS
|4,10
|908.736.461
|% 3,02
|
|TSKB
|1,81
|396.896.970
|% 0,56
|
|PETKM
|5,17
|1.146.014.001
|% -4,79
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1558
|7,1592
|% 0,76
|
|Euro
|8,7033
|8,7075
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,0961
|10,1467
|% 0,97
|
|Frank
|7,8593
|7,9067
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9033
|1,9128
|% 0,74
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,49
|
|Altın Gr.
|416
|417
|4,03
|
|Cumhuriyet
|2.773
|2.814
|42,00
|
|Tam
|2.758
|2.828
|41,57
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,11
|
|Çeyrek
|669
|684
|10,05
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,08
|
|B. Petrol
|65,27
|65,27
|0,79
|