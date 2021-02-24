***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
24.02.2021 15:50
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912192
BIST
15:501.513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,51
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
15:507,1624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0572
|Açılış
|: 7,1620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1834
En Düşük
7,0712
15:508,7091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0725
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7367
En Düşük
8,5921
15:50415,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,39
|Açılış
|: 415,92
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler15:50
|DOBUR
|20,24
|2.203.525
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|4.982.734
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|6.974.142
|% 9,99
|
|INTEM
|54,95
|7.784.792
|% 9,99
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|79.280.267
|% -9,96
|
|TKNSA
|16,29
|332.138.759
|% -9,95
|
|MEGAP
|8,09
|76.740.509
|% -9,91
|
|THYAO
|12,99
|1.685.951.625
|% -0,23
|
|KOZAL
|136,80
|1.623.421.724
|% 2,55
|
|SASA
|39,48
|1.603.182.542
|% 8,70
|
|PETKM
|5,17
|1.194.154.467
|% -4,79
|
|PGSUS
|84,80
|1.149.186.919
|% 0,77
|
|IHLAS
|0,90
|294.560.317
|% -9,09
|
|EKGYO
|2,34
|742.828.851
|% 0,00
|
|PETKM
|5,17
|1.194.154.467
|% -4,79
|
|TSKB
|1,81
|405.587.653
|% 0,56
|
|ODAS
|4,09
|910.031.022
|% 2,76
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1589
|7,1624
|% 0,81
|
|Euro
|8,7052
|8,7091
|% 0,84
|
|Sterlin
|10,0861
|10,1367
|% 0,87
|
|Frank
|7,8564
|7,9037
|% 0,47
|
|Riyal
|1,9029
|1,9124
|% 0,72
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,49
|
|Altın Gr.
|416
|417
|4,03
|
|Cumhuriyet
|2.773
|2.814
|42,00
|
|Tam
|2.758
|2.828
|41,57
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,11
|
|Çeyrek
|669
|684
|10,05
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,08
|
|B. Petrol
|65,27
|65,27
|0,79
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 15 kaybederek (% -0.07 ) 1, 588
-
16:01
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IHLAS, EKGYO, PETKM
-
16:01XU100
Endeks 1, 513 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 22, 472.00 milyon TL de
-
16:01AVGYO
Yüzde -38.26 oranında düşüşle 3.34 lira fiyatla işlem gören hissede 552, 090 adet işlem
-
16:00ENJSA
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 11.76 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 157, 720 adet işlem