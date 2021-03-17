***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.03.2021 11:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918716
BIST
16:401.566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,24
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.563
16:407,5021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,5030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
16:408,9381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0144
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
16:40417,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,43
|Açılış
|: 417,34
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:38
|EUHOL
|3,63
|21.017.070
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|35.878.503
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.989.669
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|534.390.069
|% 9,98
|
|GARFA
|13,39
|8.429.576
|% 9,93
|
|DAGI
|2,90
|37.618.407
|% -8,52
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|ACSEL
|23,62
|11.526.929
|% -5,44
|
|ECZYT
|56,70
|77.943.541
|% -5,18
|
|SISE
|7,99
|1.617.600.401
|% 2,30
|
|GARAN
|8,77
|1.170.841.097
|% -1,02
|
|THYAO
|14,66
|1.080.628.934
|% -0,54
|
|KARSN
|4,43
|852.497.783
|% 3,75
|
|KCHOL
|24,04
|823.498.188
|% 2,39
|
|EKGYO
|2,20
|465.115.419
|% -2,22
|
|SISE
|7,99
|1.617.600.401
|% 2,30
|
|KARSN
|4,43
|852.497.783
|% 3,75
|
|GSRAY
|4,42
|653.181.539
|% 6,76
|
|YKBNK
|2,69
|409.094.078
|% -0,74
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5010
|7,5052
|% 0,27
|
|Euro
|8,9317
|8,9390
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,4097
|10,4619
|% 0,37
|
|Frank
|8,0624
|8,1109
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9962
|2,0062
|% 0,28
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-2,89
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,73
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|-2,00
|
|Tam
|2.765
|2.835
|-5,91
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-2,86
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,01
|
|B. Petrol
|67,67
|67,67
|-0,72
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:54BRSAN
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 33.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 184, 497 adet işlem
-
16:53ECZYT
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 56.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 333, 944 adet işlem
-
16:52KONTR
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 85.60 lira fiyatla işlem gören hissede 767, 220 adet işlem
-
16:51ESEN
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 40.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 206, 825 adet işlem
-
16:50XU100
Endeks 1, 565 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 20, 223.00 milyon TL de