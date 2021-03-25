***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.03.2021 14:51
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920435
BIST
15:111.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,42
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
15:117,9698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0488
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9969
En Düşük
7,8757
15:119,4499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0650
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
15:11443,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,71
|Açılış
|: 443,50
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler15:11
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|27.987.622
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|51.874.163
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|6.648.343
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,07
|2.244.687.031
|% -1,81
|
|SASA
|46,56
|1.180.293.516
|% -1,56
|
|KOZAL
|120,30
|734.887.552
|% 1,26
|
|TUPRS
|95,20
|648.798.095
|% 3,37
|
|THYAO
|12,85
|622.125.466
|% -1,23
|
|GARAN
|7,07
|2.244.687.031
|% -1,81
|
|SKBNK
|1,19
|169.774.949
|% 0,00
|
|TSKB
|1,41
|198.256.345
|% -3,42
|
|YKBNK
|2,20
|271.769.636
|% -1,35
|
|EKGYO
|1,91
|231.800.336
|% 0,00
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9653
|7,9698
|% 0,62
|
|Euro
|9,4231
|9,4499
|% 0,69
|
|Sterlin
|10,8916
|10,9462
|% 0,76
|
|Frank
|8,4895
|8,5406
|% 0,67
|
|Riyal
|2,1199
|2,1305
|% 0,65
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-6,43
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,47
|
|Cumhuriyet
|2.932
|2.977
|17,00
|
|Tam
|2.919
|2.994
|14,02
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|6,78
|
|Çeyrek
|708
|724
|3,39
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|-0,09
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|-1,79
|
Seans Raporu
15:11
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