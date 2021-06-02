***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
02.06.2021 11:46
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Talebi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939524
BIST
11:591.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,61
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.431
En Düşük
1.419
11:598,6279
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1089
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
11:5910,5203
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1116
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
11:59526,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,55
|Açılış
|: 526,11
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler11:59
|DERIM
|12,03
|24.148.585
|% 9,96
|
|EPLAS
|27,50
|654.198
|% 9,56
|
|TRCAS
|4,27
|37.728.430
|% 8,10
|
|DIRIT
|6,15
|77.176
|% 7,89
|
|KENT
|275,00
|226.875
|% 7,84
|
|MRGYO
|1,26
|12.355.128
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,50
|79.659
|% -8,62
|
|IZFAS
|6,78
|10.225.668
|% -7,50
|
|DOGUB
|5,00
|5.653.558
|% -6,89
|
|OYAYO
|8,34
|7.203.357
|% -5,98
|
|SASA
|34,86
|805.080.387
|% 2,83
|
|THYAO
|13,61
|556.333.952
|% 0,89
|
|GARAN
|8,00
|507.432.615
|% -1,23
|
|PETKM
|6,34
|498.805.554
|% 1,77
|
|TUPRS
|100,10
|373.975.219
|% 1,52
|
|YKBNK
|2,20
|292.724.184
|% -0,45
|
|PETKM
|6,34
|498.805.554
|% 1,77
|
|GARAN
|8,00
|507.432.615
|% -1,23
|
|EKGYO
|1,95
|96.448.512
|% 1,04
|
|THYAO
|13,61
|556.333.952
|% 0,89
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6257
|8,6279
|% 1,28
|
|Euro
|10,5137
|10,5203
|% 1,07
|
|Sterlin
|12,1637
|12,2247
|% 1,21
|
|Frank
|9,5440
|9,6015
|% 0,95
|
|Riyal
|2,2944
|2,3059
|% 1,31
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-4,86
|
|Altın Gr.
|526
|526
|5,80
|
|Cumhuriyet
|3.479
|3.532
|42,00
|
|Tam
|3.460
|3.550
|40,15
|
|Yarım
|1.673
|1.717
|19,42
|
|Çeyrek
|839
|859
|9,71
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,72
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|0,05
|
|B. Petrol
|70,70
|70,70
|0,45
|