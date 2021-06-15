***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.06.2021 13:35
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942356
BIST
14:201.436
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -17,92
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
14:208,5880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1188
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
14:2010,4067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1394
|Açılış
|: 10,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
14:20513,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,62
|Açılış
|: 513,82
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler14:20
|MRSHL
|277,20
|3.677.199
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|TUREX
|10,21
|83.639.584
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|7,02
|5.684.276
|% 9,18
|
|TKURU
|127,80
|1.502.453
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|3.101.792
|% -9,82
|
|DENGE
|3,85
|406.906
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,26
|860.302.842
|% 3,67
|
|THYAO
|14,44
|754.785.478
|% -1,23
|
|KRDMD
|7,42
|498.688.119
|% -2,88
|
|GARAN
|8,33
|479.760.289
|% -0,36
|
|GSRAY
|3,79
|347.492.341
|% -4,29
|
|EKGYO
|2,26
|860.302.842
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,23
|277.973.103
|% -0,89
|
|GSRAY
|3,79
|347.492.341
|% -4,29
|
|IHLGM
|1,23
|85.777.430
|% 1,65
|
|KRDMD
|7,42
|498.688.119
|% -2,88
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5849
|8,5880
|% 1,40
|
|Euro
|10,4004
|10,4067
|% 1,36
|
|Sterlin
|12,0336
|12,0940
|% 1,03
|
|Frank
|9,4988
|9,5560
|% 1,30
|
|Riyal
|2,2794
|2,2909
|% 1,24
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-1,79
|
|Altın Gr.
|514
|514
|5,57
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.451
|69,00
|
|Tam
|3.382
|3.467
|63,11
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|30,53
|
|Çeyrek
|820
|839
|15,27
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,66
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,62
|0,03
|
|B. Petrol
|73,45
|73,45
|0,59
|