***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.06.2021 13:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942357
BIST
14:551.442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,57
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
14:558,5536
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0844
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
14:5510,3650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0977
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
14:55513,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,97
|Açılış
|: 513,22
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler14:55
|MRSHL
|277,20
|4.694.251
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|TUREX
|10,21
|83.955.032
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|7,03
|6.033.021
|% 9,33
|
|TKURU
|127,80
|1.522.007
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|3.169.357
|% -9,82
|
|DENGE
|3,85
|406.906
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,26
|889.493.296
|% 3,67
|
|THYAO
|14,47
|818.430.624
|% -1,03
|
|KRDMD
|7,49
|609.075.062
|% -1,96
|
|GARAN
|8,36
|531.974.308
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,81
|363.632.030
|% -3,79
|
|EKGYO
|2,26
|889.493.296
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,23
|302.517.732
|% -0,89
|
|GSRAY
|3,81
|363.632.030
|% -3,79
|
|KRDMD
|7,49
|609.075.062
|% -1,96
|
|IHLGM
|1,23
|86.805.675
|% 1,65
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5511
|8,5536
|% 1,00
|
|Euro
|10,3587
|10,3639
|% 0,94
|
|Sterlin
|11,9826
|12,0426
|% 0,60
|
|Frank
|9,4687
|9,5257
|% 0,97
|
|Riyal
|2,2755
|2,2869
|% 1,07
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-1,13
|
|Altın Gr.
|514
|514
|6,26
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.451
|69,00
|
|Tam
|3.386
|3.473
|69,46
|
|Yarım
|1.637
|1.680
|33,60
|
|Çeyrek
|821
|840
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,04
|
|B. Petrol
|73,57
|73,57
|0,71
|
Seans Raporu
14:55
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15:09XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 9 altında . İşlem hacmi 8, 988.00 milyon TL de
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15:06SANFM
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15:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, DOHOL, TAVHL
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15:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 8 kaybederek (% -0.85 ) 1, 266