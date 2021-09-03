***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
03.09.2021 14:04
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961685
BIST
15:261.467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -12,50
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
15:268,3013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0272
|Açılış
|: 8,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
15:269,8540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0035
|Açılış
|: 9,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
15:26484,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,27
|Açılış
|: 484,84
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
486,53
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler15:24
|OYLUM
|4,40
|33.637.083
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|231.836
|% 10,00
|
|ARMDA
|58,35
|5.312.113
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,19
|42.140.949
|% 9,99
|
|FRIGO
|20,58
|72.485.009
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|EDATA
|13,01
|61.793.610
|% -5,52
|
|GLRYH
|2,44
|5.045.116
|% -5,43
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|LUKSK
|48,18
|11.275.665
|% -5,25
|
|THYAO
|12,85
|802.618.474
|% -0,39
|
|GARAN
|9,78
|580.489.344
|% -0,81
|
|SASA
|28,30
|471.796.361
|% 0,35
|
|EREGL
|18,18
|325.255.148
|% -1,25
|
|KRDMD
|7,64
|275.173.465
|% -0,78
|
|ZOREN
|1,75
|215.407.580
|% 7,36
|
|AKYHO
|2,44
|186.722.257
|% -2,01
|
|ODAS
|1,54
|108.569.013
|% 0,00
|
|THYAO
|12,85
|802.618.474
|% -0,39
|
|GARAN
|9,78
|580.489.344
|% -0,81
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2862
|8,2913
|% 0,21
|
|Euro
|9,8503
|9,8565
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,4574
|11,5149
|% 0,37
|
|Frank
|9,0427
|9,0971
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2076
|2,2186
|% 0,34
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|12,33
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,23
|
|Cumhuriyet
|3.201
|3.249
|4,00
|
|Tam
|3.186
|3.267
|4,51
|
|Yarım
|1.540
|1.580
|2,18
|
|Çeyrek
|772
|790
|1,09
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|0,08
|
|B. Petrol
|73,61
|73,61
|0,58
|