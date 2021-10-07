***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
07.10.2021 15:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968010
BIST
16:101.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 21,59
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
16:108,8777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0074
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:1010,2792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0067
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:10500,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,11
|Açılış
|: 500,73
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,06
BIST En Aktif Hisseler16:10
|OZBAL
|16,61
|44.778.064
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.025.435
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.146
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|VAKKO
|9,75
|47.307.385
|% 9,80
|
|SEYKM
|16,20
|7.089.935
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|34.204.861
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|11.955.109
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|401.063.706
|% -9,96
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|PETKM
|6,24
|1.784.248.031
|% 2,30
|
|GARAN
|9,34
|992.257.003
|% 1,30
|
|THYAO
|14,05
|750.420.794
|% 2,48
|
|EREGL
|16,78
|675.670.281
|% 3,90
|
|ASELS
|15,39
|642.853.775
|% 3,78
|
|PETKM
|6,24
|1.784.248.031
|% 2,30
|
|ODAS
|1,45
|159.368.553
|% 2,11
|
|GARAN
|9,34
|992.257.003
|% 1,30
|
|EKGYO
|1,78
|124.112.123
|% 1,14
|
|GLYHO
|1,93
|127.423.741
|% 1,58
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8735
|8,8777
|% 0,08
|
|Euro
|10,2720
|10,2792
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,0265
|12,0868
|% 0,09
|
|Frank
|9,5324
|9,5898
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3593
|2,3711
|% 0,02
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-9,48
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|-11,00
|
|Tam
|3.300
|3.384
|-13,73
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|-6,64
|
|Çeyrek
|800
|818
|-3,32
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|80,84
|80,84
|-0,24
|