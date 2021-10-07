***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
07.10.2021 15:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968011
BIST
16:121.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 21,22
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
16:128,8777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0074
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:1210,2792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0067
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:12500,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,58
|Açılış
|: 500,24
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,06
BIST En Aktif Hisseler16:12
|OZBAL
|16,61
|44.778.064
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.025.435
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.146
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|YUNSA
|17,57
|25.633.007
|% 9,81
|
|SEYKM
|16,20
|7.095.880
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|12.009.809
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|401.149.651
|% -9,96
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|DZGYO
|1,72
|33.508.300
|% -8,51
|
|PETKM
|6,22
|1.804.260.711
|% 1,97
|
|GARAN
|9,35
|1.007.141.056
|% 1,41
|
|THYAO
|14,05
|750.493.555
|% 2,48
|
|EREGL
|16,79
|677.559.876
|% 3,96
|
|ASELS
|15,39
|643.063.449
|% 3,78
|
|PETKM
|6,22
|1.804.260.711
|% 1,97
|
|ODAS
|1,45
|159.383.140
|% 2,11
|
|GARAN
|9,35
|1.007.141.056
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,78
|124.138.264
|% 1,14
|
|GLYHO
|1,93
|127.475.591
|% 1,58
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8735
|8,8777
|% 0,08
|
|Euro
|10,2720
|10,2792
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,0273
|12,0876
|% 0,09
|
|Frank
|9,5349
|9,5923
|% 0,06
|
|Riyal
|2,3593
|2,3711
|% 0,02
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-8,76
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|-11,00
|
|Tam
|3.305
|3.388
|-9,52
|
|Yarım
|1.597
|1.639
|-4,60
|
|Çeyrek
|801
|819
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,45
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,61
|80,61
|-0,47
|
Seans Raporu
16:12
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-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 87 artarak (% 1.74 ) 1, 222
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, DOBUR, OZBAL, KUYAS, SODSN
-
16:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KERVN, IDEAS, SEYKM, KTSKR
-
16:26
PINSU, UFUK, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:26
Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 195 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 55 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 13 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem