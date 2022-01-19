***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
19.01.2022 14:18
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995154
BIST
17:052.041
En Yüksek
|Değişim
|: 3,09%
|| 61,17
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.044
En Düşük
1.959
17:0513,5414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0120
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4653
17:0515,3663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0491
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4578
En Düşük
15,3043
17:05794,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,08
|Açılış
|: 794,54
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler17:04
|HLGYO
|2,75
|164.400.067
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,74
|33.983.493
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|46.973.323
|% 10,00
|
|UZERB
|73,30
|963.472
|% 9,98
|
|KAPLM
|40,80
|32.941.417
|% 9,97
|
|CRDFA
|2,70
|38.344.173
|% -10,00
|
|PKENT
|296,20
|4.069.437
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|DOBUR
|83,45
|13.612.564
|% -9,98
|
|AKFGY
|6,48
|5.496.317
|% -9,87
|
|THYAO
|27,36
|3.794.796.950
|% 1,79
|
|KRDMD
|12,41
|3.288.755.306
|% 4,73
|
|GARAN
|11,94
|2.575.378.920
|% 3,65
|
|SISE
|14,28
|2.514.294.865
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,07
|2.229.301.546
|% 6,82
|
|YKBNK
|4,07
|2.229.301.546
|% 6,82
|
|EKGYO
|2,46
|1.081.043.222
|% 3,36
|
|KRDMD
|12,41
|3.288.755.306
|% 4,73
|
|PETKM
|9,07
|2.060.924.907
|% 3,78
|
|GARAN
|11,94
|2.575.378.920
|% 3,65
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5363
|13,5534
|% 0,18
|
|Euro
|15,3537
|15,3702
|% 0,35
|
|Sterlin
|18,4145
|18,5069
|% 0,43
|
|Frank
|14,7314
|14,8201
|% 0,26
|
|Riyal
|3,6009
|3,6189
|% 0,12
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|10,46
|
|Altın Gr.
|794
|794
|4,97
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.352
|-3,00
|
|Tam
|5.250
|5.384
|4,69
|
|Yarım
|2.538
|2.604
|2,27
|
|Çeyrek
|1.273
|1.302
|1,13
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,36
|0,14
|
|B. Petrol
|88,12
|88,12
|0,61
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:17GWIND
Yüzde 8.43 oranında artışla 7.20 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 179, 659 adet işlem
-
17:16SAYAS
Yüzde 8.80 oranında artışla 31.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 748, 507 adet işlem
-
17:15XU100
Endeks 2, 031 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 59 üstünde . İşlem hacmi 37, 497.00 milyon TL de
-
17:15YKSLN
Yüzde 5.61 oranında artışla 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 041, 942 adet işlem
-
17:14AYCES
Yüzde 9.09 oranında artışla 75.00 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 401 adet işlem