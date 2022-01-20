***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
20.01.2022 09:19
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995243
BIST
14:592.032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -9,76
|Açılış
|: 2.056
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.066
En Düşük
2.024
14:5913,3410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0840
|Açılış
|: 13,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5500
|
13,5544
En Düşük
13,2648
14:5915,1495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0941
|Açılış
|: 15,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3600
|
15,4077
En Düşük
15,0672
14:59787,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -8,33
|Açılış
|: 787,44
|
|Önceki Kapanış
|: 795,77
|
802,08
En Düşük
783,58
BIST En Aktif Hisseler14:59
|RODRG
|19,36
|1.690.503
|% 10,00
|
|PKENT
|325,80
|97.039.930
|% 9,99
|
|SANEL
|8,71
|6.359.877
|% 9,97
|
|EKIZ
|7,77
|1.544.753
|% 9,90
|
|LIDFA
|4,45
|21.776.494
|% 9,88
|
|UZERB
|66,00
|1.444.476
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,84
|4.149.513
|% -9,88
|
|ANELE
|2,26
|50.740.579
|% -7,38
|
|BRMEN
|2,55
|71.539
|% -6,93
|
|UFUK
|20,98
|585.939
|% -5,92
|
|KRDMD
|12,57
|2.797.665.472
|% 2,20
|
|THYAO
|28,34
|2.208.474.295
|% 3,43
|
|GARAN
|11,97
|2.197.847.538
|% -0,50
|
|YKBNK
|4,02
|2.082.741.517
|% -2,19
|
|PETKM
|9,00
|1.710.786.017
|% -1,96
|
|YKBNK
|4,02
|2.082.741.517
|% -2,19
|
|KRDMD
|12,57
|2.797.665.472
|% 2,20
|
|EKGYO
|2,41
|503.865.093
|% -2,43
|
|PETKM
|9,00
|1.710.786.017
|% -1,96
|
|GARAN
|11,97
|2.197.847.538
|% -0,50
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3304
|13,3410
|% -0,63
|
|Euro
|15,1166
|15,1495
|% -0,62
|
|Sterlin
|18,0770
|18,1677
|% -0,86
|
|Frank
|14,4941
|14,5814
|% -0,79
|
|Riyal
|3,5406
|3,5583
|% -0,81
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-3,63
|
|Altın Gr.
|788
|788
|-7,36
|
|Cumhuriyet
|5.226
|5.306
|-48,00
|
|Tam
|5.204
|5.340
|-39,88
|
|Yarım
|2.515
|2.583
|-19,29
|
|Çeyrek
|1.262
|1.292
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|88,30
|88,30
|-0,14
|