***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
04.03.2022 13:55
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007258
BIST
13:472.008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -15,76
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
13:4714,2446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1304
|Açılış
|: 14,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
13:4715,7096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0656
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
13:47890,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 11,28
|Açılış
|: 890,45
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler13:45
|AVOD
|1,43
|14.269.957
|% 43,00
|
|MEDTR
|11,93
|21.852.745
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,59
|30.208.986
|% 9,95
|
|DOHOL
|2,89
|541.673.634
|% 9,06
|
|EGSER
|17,88
|31.879.468
|% 8,04
|
|BASCM
|3,29
|1.582.704
|% -9,86
|
|AKFGY
|3,02
|41.206.070
|% -7,08
|
|EDIP
|3,55
|16.533.531
|% -6,08
|
|EDATA
|22,40
|13.292.612
|% -5,96
|
|DOCO
|1.235,60
|20.779.905
|% -5,43
|
|KRDMD
|13,78
|2.372.319.564
|% 1,25
|
|EREGL
|34,70
|1.644.077.033
|% -1,81
|
|THYAO
|25,38
|1.181.308.890
|% -2,16
|
|ASELS
|24,42
|1.018.500.412
|% 2,52
|
|KOZAL
|131,60
|943.320.482
|% 2,09
|
|DOHOL
|2,89
|541.673.634
|% 9,06
|
|KRDMD
|13,78
|2.372.319.564
|% 1,25
|
|ODAS
|1,41
|231.366.625
|% 6,02
|
|PETKM
|8,06
|810.627.545
|% 2,03
|
|YKBNK
|3,63
|302.947.297
|% -0,82
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2384
|14,2436
|% 0,92
|
|Euro
|15,6745
|15,7058
|% 0,40
|
|Sterlin
|18,8802
|18,9749
|% 0,58
|
|Frank
|15,4235
|15,5164
|% 0,80
|
|Riyal
|3,7796
|3,7986
|% 0,79
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|7,61
|
|Altın Gr.
|890
|890
|11,32
|
|Cumhuriyet
|5.898
|5.987
|87,00
|
|Tam
|5.862
|6.010
|72,06
|
|Yarım
|2.833
|2.907
|34,86
|
|Çeyrek
|1.421
|1.454
|17,43
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,11
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,57
|