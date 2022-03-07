***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
07.03.2022 16:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007884
BIST
16:482.003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 12,06
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.005
En Düşük
1.964
16:4814,3546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1404
|Açılış
|: 14,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
16:4815,6939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1179
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
16:48908,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 8,91
|Açılış
|: 908,15
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler16:48
|SELVA
|18,76
|28.094.932
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|175.922.727
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.808.037
|% 9,90
|
|PETUN
|24,24
|84.464.496
|% 9,88
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|SANEL
|8,01
|9.393.116
|% -10,00
|
|EUHOL
|2,91
|23.956.861
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|9.408.658
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|52.233.269
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|78.667.954
|% -9,76
|
|KRDMD
|14,07
|3.714.274.336
|% 4,07
|
|THYAO
|25,46
|2.787.175.112
|% 0,63
|
|EREGL
|34,56
|2.087.295.619
|% 1,65
|
|GARAN
|11,83
|1.589.571.742
|% -0,17
|
|ASELS
|24,40
|1.405.563.343
|% 0,83
|
|KRDMD
|14,07
|3.714.274.336
|% 4,07
|
|ODAS
|1,36
|292.175.281
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,95
|593.930.607
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,09
|380.801.693
|% 2,45
|
|YKBNK
|3,63
|514.486.426
|% -0,55
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3508
|14,3546
|% 0,99
|
|Euro
|15,6575
|15,6939
|% 0,76
|
|Sterlin
|18,8713
|18,9660
|% 0,50
|
|Frank
|15,4578
|15,5509
|% 0,11
|
|Riyal
|3,8120
|3,8311
|% 0,92
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|1,59
|
|Altın Gr.
|909
|909
|9,95
|
|Cumhuriyet
|6.046
|6.137
|79,00
|
|Tam
|6.002
|6.154
|68,16
|
|Yarım
|2.901
|2.977
|32,97
|
|Çeyrek
|1.455
|1.488
|16,49
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,04
|
|B. Petrol
|123
|123
|4,41
|
Seans Raporu
16:48
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-
17:03XU100
Endeks 2, 002 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 27, 024.00 milyon TL de
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17:03IZTAR
Yüzde 4.10 oranında artışla 22.36 lira fiyatla işlem gören hissede 774, 064 adet işlem
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17:02INVES
Yüzde 8.50 oranında artışla 29.60 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 813, 395 adet işlem
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17:01TATGD
Yüzde 4.26 oranında artışla 11.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 511, 500 adet işlem
-
17:00PINSU
Yüzde 5.56 oranında artışla 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 974, 470 adet işlem