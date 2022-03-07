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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

07.03.2022 16:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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Yatırımcı Bilgi Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007884


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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,61% |  12,06
Açılış :  1.983  
Önceki Kapanış :  1.991  
En Yüksek
2.005 En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELVA 18,76 28.094.932 % 9,96  
ULUUN 8,10 175.922.727 % 9,91  
FADE 6,44 34.808.037 % 9,90  
PETUN 24,24 84.464.496 % 9,88  
EKIZ 7,13 1.160.671 % 9,86  
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16:48 Alış Satış %  
Dolar 14,3508 14,3546 % 0,99  
Euro 15,6575 15,6939 % 0,76  
Sterlin 18,8713 18,9660 % 0,50  
Frank 15,4578 15,5509 % 0,11  
Riyal 3,8120 3,8311 % 0,92  
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16:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.969 1.969 1,59  
Altın Gr. 909 909 9,95  
Cumhuriyet 6.046 6.137 79,00  
Tam 6.002 6.154 68,16  
Yarım 2.901 2.977 32,97  
Çeyrek 1.455 1.488 16,49  
Gümüş.Ons 25,48 25,51 -0,10  
Gümüş Gr. 11,73 11,74 0,04  
B. Petrol 123 123 4,41  
Seans Raporu 16:48
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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