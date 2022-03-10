***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.03.2022 17:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009106
BIST
17:422.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,60
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
17:4214,9308
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,2823
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9308
En Düşük
14,6097
17:4216,5296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,2755
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,6554
En Düşük
16,1888
17:42960,73
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 22,09
|Açılış
|: 960,73
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
962,63
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler17:40
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|8.240.124
|% 9,98
|
|ARDYZ
|5,30
|116.376.518
|% 9,96
|
|GRSEL
|9,97
|1.389.918
|% 9,92
|
|OZKGY
|7,35
|55.988.514
|% -6,61
|
|OZKGY
|7,35
|55.988.514
|% -6,61
|
|NTHOL
|9,05
|76.439.311
|% -6,60
|
|SKTAS
|3,11
|23.197.511
|% -5,47
|
|EDIP
|3,26
|5.865.440
|% -4,96
|
|KRDMD
|15,13
|5.039.144.138
|% 5,58
|
|THYAO
|25,82
|3.359.584.999
|% -1,22
|
|SASA
|53,55
|2.319.855.358
|% -4,03
|
|TUPRS
|205,90
|2.185.920.810
|% 5,05
|
|EREGL
|34,60
|2.178.801.681
|% 2,19
|
|KRDMD
|15,13
|5.039.144.138
|% 5,58
|
|ODAS
|1,53
|364.322.301
|% 2,68
|
|DOHOL
|3,13
|663.978.907
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,14
|459.116.119
|% -1,83
|
|YKBNK
|3,70
|561.447.901
|% -1,07
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9056
|14,9250
|% 1,89
|
|Euro
|16,4784
|16,5260
|% 1,67
|
|Sterlin
|19,5213
|19,6192
|% 1,46
|
|Frank
|15,9683
|16,0645
|% 1,45
|
|Riyal
|3,9635
|3,9834
|% 1,88
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.007
|15,23
|
|Altın Gr.
|959
|960
|20,97
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,44
|0,32
|
|B. Petrol
|116
|116
|4,88
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:54OZKGY
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 446, 573 adet işlem
-
17:54OZKGY
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 446, 573 adet işlem
-
17:53KONKA
Yüzde -3.13 oranında düşüşle 9.91 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 782, 175 adet işlem
-
17:52PARSN
Yüzde 4.91 oranında artışla 31.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 564, 333 adet işlem
-
17:51XU100
Endeks 2, 043 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 35, 001.00 milyon TL de