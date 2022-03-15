***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.03.2022 15:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010593
BIST
17:122.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,79
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.101
En Düşük
2.078
17:1214,6530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,1269
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
17:1216,1176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0707
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
17:12902,88
En Yüksek
|Değişim
|: -2,70%
|| -25,04
|Açılış
|: 902,88
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler17:12
|PKENT
|397,20
|32.407.390
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.971.942
|% 9,99
|
|TSPOR
|5,73
|539.200.868
|% 9,98
|
|ELITE
|17,79
|42.637.911
|% 9,95
|
|AYEN
|9,98
|65.848.512
|% 9,91
|
|ORCAY
|25,66
|95.198.927
|% -9,96
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|8,94
|375.642.691
|% -9,42
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|KZBGY
|46,48
|9.984.588
|% -5,03
|
|THYAO
|27,74
|4.319.433.843
|% 4,21
|
|FROTO
|278,30
|2.096.192.654
|% 3,77
|
|KRDMD
|14,63
|2.057.042.762
|% -1,01
|
|GARAN
|11,92
|1.674.781.590
|% 0,51
|
|EREGL
|34,58
|1.433.056.106
|% 0,52
|
|YKBNK
|3,83
|906.262.332
|% 2,13
|
|KARSN
|4,11
|840.894.989
|% 5,66
|
|DOHOL
|3,30
|659.736.420
|% -0,90
|
|ODAS
|1,55
|263.472.165
|% 0,65
|
|THYAO
|27,74
|4.319.433.843
|% 4,21
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6270
|14,6530
|% -0,86
|
|Euro
|16,0834
|16,1176
|% -0,44
|
|Sterlin
|19,0962
|19,1919
|% -0,40
|
|Frank
|15,5441
|15,6378
|% -0,94
|
|Riyal
|3,8946
|3,9141
|% -0,93
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-37,22
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-25,04
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.948
|6.098
|-170,37
|
|Yarım
|2.875
|2.950
|-82,41
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-41,20
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,26
|
|B. Petrol
|98,60
|98,60
|-8,30
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866