***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.03.2022 15:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010596
BIST
15:452.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,05
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
15:4514,6281
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,1518
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
15:4516,1127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0756
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
15:45905,86
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -22,06
|Açılış
|: 905,86
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler15:44
|PKENT
|397,20
|32.045.938
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|39.493.465
|% 9,99
|
|AYEN
|9,98
|65.125.171
|% 9,91
|
|RAYSG
|12,89
|3.577.769
|% 9,42
|
|EDIP
|3,77
|8.302.816
|% 9,28
|
|GRSEL
|8,89
|299.389.353
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|EUYO
|2,97
|1.316.990
|% -5,71
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|KZBGY
|46,74
|6.926.183
|% -4,50
|
|THYAO
|27,16
|2.434.210.166
|% 2,03
|
|FROTO
|276,20
|1.826.486.260
|% 2,98
|
|KRDMD
|14,78
|1.673.806.260
|% 0,00
|
|GARAN
|11,92
|1.379.052.914
|% 0,51
|
|EREGL
|34,60
|1.233.424.781
|% 0,58
|
|YKBNK
|3,83
|766.693.239
|% 2,13
|
|KARSN
|4,09
|805.717.035
|% 5,14
|
|DOHOL
|3,34
|552.911.550
|% 0,30
|
|ODAS
|1,55
|198.097.486
|% 0,65
|
|GARAN
|11,92
|1.379.052.914
|% 0,51
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6173
|14,6346
|% -0,98
|
|Euro
|16,0750
|16,1101
|% -0,48
|
|Sterlin
|19,0835
|19,1792
|% -0,47
|
|Frank
|15,5428
|15,6364
|% -0,95
|
|Riyal
|3,8912
|3,9107
|% -1,01
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-29,98
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-20,98
|
|Cumhuriyet
|5.987
|6.077
|-172,00
|
|Tam
|5.967
|6.118
|-150,70
|
|Yarım
|2.884
|2.959
|-72,90
|
|Çeyrek
|1.446
|1.480
|-36,45
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,26
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,56
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866