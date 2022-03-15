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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

15.03.2022 16:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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Yatırımcı Bilgi Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010607


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BIST USD EURO ALTIN
15:492.093
Değişim :  0,21% |  4,37
Açılış :  2.087  
Önceki Kapanış :  2.088  
En Yüksek
2.095 En Düşük
2.078
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 397,20 32.047.129 % 10,00  
PENTA 334,80 39.551.385 % 9,99  
AYEN 9,98 65.140.141 % 9,91  
EDIP 3,79 8.538.743 % 9,86  
RAYSG 12,87 3.610.757 % 9,25  
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15:47 Alış Satış %  
Dolar 14,6251 14,6297 % -1,02  
Euro 16,0760 16,1115 % -0,47  
Sterlin 19,0549 19,1505 % -0,62  
Frank 15,5219 15,6154 % -1,08  
Riyal 3,8859 3,9054 % -1,15  
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15:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.921 1.921 -29,91  
Altın Gr. 905 906 -22,23  
Cumhuriyet 5.998 6.088 -161,00  
Tam 5.968 6.119 -149,60  
Yarım 2.884 2.960 -72,36  
Çeyrek 1.447 1.480 -36,18  
Gümüş.Ons 24,72 24,74 -0,32  
Gümüş Gr. 11,59 11,60 -0,32  
B. Petrol 100 100 -6,92  
Seans Raporu 15:47
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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