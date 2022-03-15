***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.03.2022 16:06
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010619
BIST
16:162.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,38
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.100
En Düşük
2.078
16:1614,6480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,1319
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
16:1616,1208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0675
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
16:16903,13
En Yüksek
|Değişim
|: -2,67%
|| -24,78
|Açılış
|: 903,59
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler16:16
|PKENT
|397,20
|32.139.677
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.667.274
|% 9,99
|
|AYEN
|9,98
|65.314.951
|% 9,91
|
|RAYSG
|12,92
|3.849.273
|% 9,68
|
|TSPOR
|5,69
|489.972.830
|% 9,21
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|9,03
|345.592.542
|% -8,51
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,99
|1.385.386
|% -5,08
|
|KZBGY
|46,82
|7.561.218
|% -4,33
|
|THYAO
|27,72
|3.469.968.983
|% 4,13
|
|FROTO
|277,00
|1.871.597.631
|% 3,28
|
|KRDMD
|14,75
|1.833.506.131
|% -0,20
|
|GARAN
|11,94
|1.468.920.258
|% 0,67
|
|EREGL
|34,66
|1.326.538.452
|% 0,76
|
|YKBNK
|3,84
|821.108.279
|% 2,40
|
|KARSN
|4,11
|823.759.842
|% 5,66
|
|DOHOL
|3,31
|595.831.882
|% -0,60
|
|ODAS
|1,57
|236.320.899
|% 1,95
|
|THYAO
|27,72
|3.469.968.983
|% 4,13
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6410
|14,6480
|% -0,89
|
|Euro
|16,0894
|16,1208
|% -0,42
|
|Sterlin
|19,0813
|19,1770
|% -0,48
|
|Frank
|15,5291
|15,6226
|% -1,04
|
|Riyal
|3,8914
|3,9110
|% -1,00
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-35,10
|
|Altın Gr.
|905
|905
|-22,71
|
|Cumhuriyet
|5.985
|6.075
|-174,00
|
|Tam
|5.960
|6.110
|-157,76
|
|Yarım
|2.881
|2.956
|-76,31
|
|Çeyrek
|1.445
|1.478
|-38,16
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,26
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,72
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866