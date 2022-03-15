***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.03.2022 16:06
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010623
BIST
16:032.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 9,03
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.098
En Düşük
2.078
16:0314,6424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,1375
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
16:0316,1088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0795
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
16:03904,57
En Yüksek
|Değişim
|: -2,52%
|| -23,35
|Açılış
|: 904,57
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler16:03
|PKENT
|397,20
|32.136.499
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.402.447
|% 9,99
|
|AYEN
|9,98
|65.305.969
|% 9,91
|
|RAYSG
|12,91
|3.783.815
|% 9,59
|
|EDIP
|3,77
|10.095.908
|% 9,28
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|9,04
|331.069.927
|% -8,41
|
|EUYO
|2,97
|1.364.183
|% -5,71
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|KZBGY
|46,88
|7.184.770
|% -4,21
|
|THYAO
|27,36
|2.875.330.042
|% 2,78
|
|FROTO
|275,60
|1.848.674.238
|% 2,76
|
|KRDMD
|14,73
|1.766.019.086
|% -0,34
|
|GARAN
|11,93
|1.398.608.935
|% 0,59
|
|EREGL
|34,60
|1.260.774.461
|% 0,58
|
|YKBNK
|3,84
|802.322.591
|% 2,40
|
|KARSN
|4,13
|817.522.706
|% 6,17
|
|DOHOL
|3,32
|586.294.126
|% -0,30
|
|ODAS
|1,56
|212.447.788
|% 1,30
|
|KRDMD
|14,73
|1.766.019.086
|% -0,34
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6342
|14,6424
|% -0,93
|
|Euro
|16,0871
|16,1088
|% -0,49
|
|Sterlin
|19,0595
|19,1551
|% -0,59
|
|Frank
|15,5130
|15,6064
|% -1,14
|
|Riyal
|3,8868
|3,9063
|% -1,12
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-32,85
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-24,88
|
|Cumhuriyet
|5.985
|6.075
|-174,00
|
|Tam
|5.955
|6.105
|-162,72
|
|Yarım
|2.878
|2.953
|-78,71
|
|Çeyrek
|1.444
|1.477
|-39,36
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|-0,30
|
|B. Petrol
|100
|100
|-7,39
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866