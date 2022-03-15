***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.03.2022 16:10
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010629
BIST
17:242.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,31
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.101
En Düşük
2.078
17:2414,6681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,1118
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
17:2416,1292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0591
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
17:24903,97
En Yüksek
|Değişim
|: -2,58%
|| -23,95
|Açılış
|: 903,97
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler17:24
|PKENT
|397,20
|32.422.086
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.978.303
|% 9,99
|
|TSPOR
|5,73
|539.359.835
|% 9,98
|
|ELITE
|17,79
|42.764.540
|% 9,95
|
|AYEN
|9,98
|66.120.417
|% 9,91
|
|ORCAY
|25,66
|97.758.666
|% -9,96
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|8,91
|380.437.154
|% -9,73
|
|SOKM
|11,46
|91.173.355
|% -7,58
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|THYAO
|27,72
|4.462.431.976
|% 4,13
|
|KRDMD
|14,53
|2.130.148.997
|% -1,69
|
|FROTO
|277,00
|2.116.474.580
|% 3,28
|
|GARAN
|11,90
|1.723.877.692
|% 0,34
|
|EREGL
|34,48
|1.494.326.728
|% 0,23
|
|YKBNK
|3,82
|946.796.545
|% 1,87
|
|KARSN
|4,11
|845.273.332
|% 5,66
|
|DOHOL
|3,29
|675.680.211
|% -1,20
|
|ODAS
|1,56
|271.762.690
|% 1,30
|
|THYAO
|27,72
|4.462.431.976
|% 4,13
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6513
|14,6681
|% -0,76
|
|Euro
|16,1013
|16,1292
|% -0,37
|
|Sterlin
|19,1076
|19,2034
|% -0,34
|
|Frank
|15,5485
|15,6422
|% -0,91
|
|Riyal
|3,8983
|3,9179
|% -0,83
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-37,22
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-25,04
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.948
|6.098
|-170,37
|
|Yarım
|2.875
|2.950
|-82,41
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-41,20
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,26
|
|B. Petrol
|98,60
|98,60
|-8,30
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866