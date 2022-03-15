***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.03.2022 16:12
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010639
BIST
16:202.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 7,33
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.100
En Düşük
2.078
16:2014,6479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,1320
|Açılış
|: 14,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
16:2016,1054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0829
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
16:20901,44
En Yüksek
|Değişim
|: -2,85%
|| -26,48
|Açılış
|: 901,96
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler16:20
|PKENT
|397,20
|32.139.677
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.705.441
|% 9,99
|
|AYEN
|9,98
|65.314.951
|% 9,91
|
|RAYSG
|12,90
|3.856.771
|% 9,51
|
|EDIP
|3,77
|10.718.033
|% 9,28
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|8,99
|348.516.691
|% -8,92
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,98
|1.388.965
|% -5,40
|
|KZBGY
|46,80
|7.741.008
|% -4,37
|
|THYAO
|27,64
|3.552.831.431
|% 3,83
|
|FROTO
|276,20
|1.875.636.877
|% 2,98
|
|KRDMD
|14,71
|1.855.302.637
|% -0,47
|
|GARAN
|11,94
|1.532.440.439
|% 0,67
|
|EREGL
|34,58
|1.341.317.929
|% 0,52
|
|YKBNK
|3,83
|840.602.232
|% 2,13
|
|KARSN
|4,11
|824.218.195
|% 5,66
|
|DOHOL
|3,29
|603.043.584
|% -1,20
|
|ODAS
|1,57
|236.773.484
|% 1,95
|
|THYAO
|27,64
|3.552.831.431
|% 3,83
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6343
|14,6479
|% -0,89
|
|Euro
|16,0822
|16,1054
|% -0,51
|
|Sterlin
|19,0670
|19,1627
|% -0,56
|
|Frank
|15,5104
|15,6038
|% -1,16
|
|Riyal
|3,8889
|3,9084
|% -1,07
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-32,58
|
|Altın Gr.
|903
|904
|-24,33
|
|Cumhuriyet
|5.973
|6.063
|-186,00
|
|Tam
|5.951
|6.102
|-166,69
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-80,63
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-40,32
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,29
|
|B. Petrol
|100
|100
|-7,32
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866