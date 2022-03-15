***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.03.2022 16:14
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010641
BIST
16:172.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,46
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.100
En Düşük
2.078
16:1714,6500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,1299
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
16:1716,1109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0774
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
16:17903,23
En Yüksek
|Değişim
|: -2,66%
|| -24,68
|Açılış
|: 903,23
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler16:15
|PKENT
|397,20
|32.139.677
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.514.605
|% 9,99
|
|AYEN
|9,98
|65.314.941
|% 9,91
|
|RAYSG
|12,92
|3.820.600
|% 9,68
|
|TSPOR
|5,69
|489.341.893
|% 9,21
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|9,02
|343.424.039
|% -8,61
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,99
|1.379.396
|% -5,08
|
|KZBGY
|46,78
|7.533.828
|% -4,41
|
|THYAO
|27,54
|3.327.672.962
|% 3,46
|
|FROTO
|277,10
|1.866.983.977
|% 3,32
|
|KRDMD
|14,77
|1.822.251.527
|% -0,07
|
|GARAN
|11,94
|1.466.989.007
|% 0,67
|
|EREGL
|34,68
|1.317.755.667
|% 0,81
|
|YKBNK
|3,84
|820.042.919
|% 2,40
|
|KARSN
|4,12
|822.894.309
|% 5,91
|
|DOHOL
|3,32
|593.435.131
|% -0,30
|
|ODAS
|1,57
|220.838.256
|% 1,95
|
|THYAO
|27,54
|3.327.672.962
|% 3,46
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6379
|14,6498
|% -0,88
|
|Euro
|16,0869
|16,1212
|% -0,41
|
|Sterlin
|19,0834
|19,1792
|% -0,47
|
|Frank
|15,5244
|15,6179
|% -1,07
|
|Riyal
|3,8907
|3,9102
|% -1,03
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-36,38
|
|Altın Gr.
|905
|905
|-22,71
|
|Cumhuriyet
|5.985
|6.075
|-174,00
|
|Tam
|5.960
|6.110
|-157,76
|
|Yarım
|2.881
|2.956
|-76,31
|
|Çeyrek
|1.445
|1.478
|-38,16
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,27
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,59
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866