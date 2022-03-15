***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.03.2022 16:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010643
BIST
16:302.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,56
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.100
En Düşük
2.078
16:3014,6229
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,1570
|Açılış
|: 14,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
16:3016,0850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1033
|Açılış
|: 16,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
16:30902,85
En Yüksek
|Değişim
|: -2,70%
|| -25,06
|Açılış
|: 902,85
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler16:30
|PKENT
|397,20
|32.144.443
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.732.560
|% 9,99
|
|ELITE
|17,79
|40.194.828
|% 9,95
|
|AYEN
|9,98
|65.315.490
|% 9,91
|
|EDIP
|3,76
|10.812.421
|% 8,99
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|8,93
|357.792.024
|% -9,52
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,98
|1.396.216
|% -5,40
|
|KZBGY
|46,56
|8.636.022
|% -4,86
|
|THYAO
|27,64
|3.652.244.858
|% 3,83
|
|KRDMD
|14,67
|1.910.036.740
|% -0,74
|
|FROTO
|276,20
|1.890.342.282
|% 2,98
|
|GARAN
|11,93
|1.582.314.804
|% 0,59
|
|EREGL
|34,54
|1.372.054.446
|% 0,41
|
|YKBNK
|3,83
|863.646.319
|% 2,13
|
|KARSN
|4,11
|826.070.417
|% 5,66
|
|DOHOL
|3,28
|614.811.007
|% -1,50
|
|ODAS
|1,56
|241.917.872
|% 1,30
|
|THYAO
|27,64
|3.652.244.858
|% 3,83
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6180
|14,6229
|% -1,06
|
|Euro
|16,0376
|16,0850
|% -0,64
|
|Sterlin
|19,0813
|19,1770
|% -0,48
|
|Frank
|15,5106
|15,6040
|% -1,16
|
|Riyal
|3,8896
|3,9091
|% -1,05
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-26,15
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-24,53
|
|Cumhuriyet
|5.978
|6.068
|-181,00
|
|Tam
|5.950
|6.101
|-167,69
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,11
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,56
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,86
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,26
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,84
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866