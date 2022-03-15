***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
15.03.2022 16:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010644
BIST
16:122.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 9,17
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.100
En Düşük
2.078
16:1214,6457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,1342
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
16:1216,1135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0748
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
16:12902,91
En Yüksek
|Değişim
|: -2,70%
|| -25,01
|Açılış
|: 902,91
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler16:10
|PKENT
|397,20
|32.139.677
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.504.226
|% 9,99
|
|AYEN
|9,98
|65.309.412
|% 9,91
|
|RAYSG
|12,92
|3.820.135
|% 9,68
|
|TSPOR
|5,66
|488.604.461
|% 8,64
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|9,00
|342.065.771
|% -8,81
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,99
|1.379.396
|% -5,08
|
|KZBGY
|46,76
|7.531.956
|% -4,45
|
|THYAO
|27,56
|3.276.985.633
|% 3,53
|
|FROTO
|276,80
|1.865.360.925
|% 3,21
|
|KRDMD
|14,78
|1.812.586.245
|% 0,00
|
|GARAN
|11,95
|1.447.184.860
|% 0,76
|
|EREGL
|34,68
|1.309.606.557
|% 0,81
|
|YKBNK
|3,84
|819.840.837
|% 2,40
|
|KARSN
|4,13
|822.361.630
|% 6,17
|
|DOHOL
|3,32
|593.015.426
|% -0,30
|
|ODAS
|1,56
|212.595.529
|% 1,30
|
|THYAO
|27,56
|3.276.985.633
|% 3,53
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6339
|14,6457
|% -0,91
|
|Euro
|16,0813
|16,1135
|% -0,46
|
|Sterlin
|19,0877
|19,1834
|% -0,45
|
|Frank
|15,5304
|15,6240
|% -1,03
|
|Riyal
|3,8910
|3,9105
|% -1,02
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-35,10
|
|Altın Gr.
|905
|905
|-22,71
|
|Cumhuriyet
|5.985
|6.075
|-174,00
|
|Tam
|5.960
|6.110
|-157,76
|
|Yarım
|2.881
|2.956
|-76,31
|
|Çeyrek
|1.445
|1.478
|-38,16
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,26
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,72
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866