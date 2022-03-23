***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
23.03.2022 13:52
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012222
BIST
13:552.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,59
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.182
13:5514,8409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0186
|Açılış
|: 14,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8409
En Düşük
14,7784
13:5516,3358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0233
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2974
13:55921,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,62
|Açılış
|: 921,74
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
922,19
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler13:55
|ENSRI
|16,94
|34.524.376
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|23.372.560
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.377.053
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|102.764.254
|% 9,97
|
|IDEAS
|25,22
|24.687.648
|% 8,52
|
|PKENT
|258,20
|64.430.246
|% -9,97
|
|AYES
|18,25
|130.791
|% -8,61
|
|SERVE
|13,70
|999.182
|% -7,12
|
|DOHOL
|3,41
|641.601.953
|% -6,32
|
|AYCES
|68,50
|7.354.941
|% -5,45
|
|GARAN
|12,14
|2.351.802.465
|% 1,76
|
|THYAO
|28,62
|1.342.114.963
|% 0,35
|
|KRDMD
|15,29
|837.071.238
|% 0,20
|
|EREGL
|33,44
|787.400.484
|% -1,07
|
|DOHOL
|3,41
|641.601.953
|% -6,32
|
|GARAN
|12,14
|2.351.802.465
|% 1,76
|
|DOHOL
|3,41
|641.601.953
|% -6,32
|
|YKBNK
|4,09
|468.666.537
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,37
|227.487.857
|% 1,28
|
|ODAS
|1,64
|136.677.232
|% -0,61
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8326
|14,8409
|% 0,13
|
|Euro
|16,3218
|16,3358
|% -0,14
|
|Sterlin
|19,5431
|19,6412
|% -0,33
|
|Frank
|15,7953
|15,8905
|% -0,24
|
|Riyal
|3,9418
|3,9615
|% 0,01
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|12,61
|
|Altın Gr.
|922
|922
|5,65
|
|Cumhuriyet
|6.111
|6.203
|40,00
|
|Tam
|6.082
|6.234
|51,29
|
|Yarım
|2.940
|3.015
|24,81
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|12,40
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,11
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|0,14
|
|B. Petrol
|119
|119
|3,05
|