***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
23.03.2022 14:18
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012286
BIST
15:472.172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -16,40
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.170
15:4714,8497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0274
|Açılış
|: 14,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8497
En Düşük
14,7784
15:4716,3343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0248
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2858
15:47920,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,20
|Açılış
|: 920,32
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
923,20
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler15:47
|ENSRI
|16,94
|36.157.019
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|23.673.963
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.574.197
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|104.006.428
|% 9,97
|
|TETMT
|284,90
|35.950.619
|% 9,53
|
|PKENT
|258,20
|65.540.247
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,36
|878.976.980
|% -7,69
|
|MAALT
|267,00
|67.319.449
|% -7,26
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|AYCES
|68,00
|7.693.236
|% -6,14
|
|GARAN
|12,11
|2.859.198.030
|% 1,51
|
|THYAO
|28,34
|1.651.905.634
|% -0,63
|
|KRDMD
|15,19
|1.189.778.216
|% -0,46
|
|HEKTS
|18,30
|1.020.415.488
|% 5,60
|
|EREGL
|33,30
|981.337.593
|% -1,48
|
|DOHOL
|3,36
|878.976.980
|% -7,69
|
|GARAN
|12,11
|2.859.198.030
|% 1,51
|
|YKBNK
|4,04
|562.471.077
|% -1,46
|
|EKGYO
|2,35
|320.925.147
|% 0,43
|
|ODAS
|1,61
|211.234.406
|% -2,42
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8461
|14,8497
|% 0,18
|
|Euro
|16,3227
|16,3343
|% -0,15
|
|Sterlin
|19,5227
|19,6206
|% -0,43
|
|Frank
|15,8268
|15,9222
|% -0,04
|
|Riyal
|3,9457
|3,9655
|% 0,11
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|6,18
|
|Altın Gr.
|919
|919
|3,33
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.199
|36,00
|
|Tam
|6.067
|6.218
|35,34
|
|Yarım
|2.932
|3.008
|17,10
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|8,54
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|0,08
|
|B. Petrol
|119
|119
|3,80
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
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16:02SANFM
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 31.54 lira fiyatla işlem gören hissede 404, 539 adet işlem
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16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 21 kaybederek (% -0.95 ) 2, 420
-
16:01
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, GARAN, EKGYO
-
16:01XU100
Endeks 2, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 23, 159.00 milyon TL de
-
16:01EMKEL
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 876, 611 adet işlem