***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
28.04.2022 16:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024826
BIST
16:422.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,13
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.429
16:4214,7781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0303
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
16:4215,5672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0593
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5141
16:42896,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,44
|Açılış
|: 896,47
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler16:42
|SKBNK
|1,21
|228.758.295
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.682.993
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.455.908
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.728.088
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|586.400.101
|% -9,98
|
|KZBGY
|62,30
|20.411.911
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,84
|45.524.197
|% -8,52
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|THYAO
|40,96
|5.122.458.624
|% 1,14
|
|GARAN
|15,01
|1.919.902.117
|% 0,27
|
|AKBNK
|9,03
|1.383.812.804
|% -1,31
|
|SISE
|17,91
|1.253.224.699
|% 0,51
|
|EREGL
|33,58
|1.233.751.662
|% -2,21
|
|ALBRK
|1,28
|490.650.723
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,70
|897.306.224
|% 2,66
|
|YKBNK
|4,94
|1.190.627.402
|% -0,20
|
|SKBNK
|1,21
|228.758.295
|% 10,00
|
|AKBNK
|9,03
|1.383.812.804
|% -1,31
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7737
|14,7781
|% -0,20
|
|Euro
|15,5572
|15,5672
|% -0,38
|
|Sterlin
|18,3067
|18,3985
|% -1,16
|
|Frank
|15,0909
|15,1818
|% -0,84
|
|Riyal
|3,9230
|3,9426
|% -0,33
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|0,77
|
|Altın Gr.
|895
|896
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|5.972
|6.062
|-32,00
|
|Tam
|5.936
|6.084
|-43,00
|
|Yarım
|2.869
|2.943
|-20,80
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|-10,40
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|-0,16
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,25
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 91 kaybederek (% -0.83 ) 2, 722
-
16:57XU100
Endeks 2, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 29, 592.00 milyon TL de
-
16:57BMSCH
Yüzde -8.52 oranında düşüşle 7.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 707, 285 adet işlem
-
16:55TSGYO
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 227, 057 adet işlem
-
16:54BMSCH
Yüzde -8.52 oranında düşüşle 7.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 686, 969 adet işlem