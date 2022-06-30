***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
30.06.2022 16:52
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040398
BIST
16:522.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,65
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
16:5216,6935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0553
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
16:5217,4242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0365
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
16:52975,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,42
|Açılış
|: 975,42
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler16:50
|BMSCH
|10,89
|119.477.066
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|9.775.147
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|100.995.428
|% 9,87
|
|GESAN
|42,80
|252.993.088
|% 9,69
|
|NUGYO
|4,97
|76.162.263
|% 8,75
|
|LIDFA
|11,34
|31.012.105
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.630.761
|% -9,98
|
|BERA
|14,55
|508.637.044
|% -8,55
|
|ULUSE
|206,00
|19.449.104
|% -7,50
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|THYAO
|46,46
|4.305.213.726
|% 0,61
|
|SISE
|21,40
|2.927.177.206
|% 3,48
|
|EREGL
|27,02
|1.484.066.671
|% 1,81
|
|KRDMD
|11,36
|1.136.846.969
|% 1,79
|
|ASELS
|22,98
|1.096.913.249
|% 1,32
|
|EKGYO
|2,68
|981.087.719
|% 5,93
|
|TSKB
|2,02
|325.431.040
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,31
|683.484.037
|% 0,47
|
|ODAS
|2,85
|431.699.711
|% -1,72
|
|SISE
|21,40
|2.927.177.206
|% 3,48
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6841
|16,6963
|% 0,35
|
|Euro
|17,3994
|17,4283
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,2065
|20,3078
|% 0,45
|
|Frank
|17,3959
|17,5007
|% 0,20
|
|Riyal
|4,4352
|4,4575
|% 0,28
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|0,35
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,48
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.596
|-3,00
|
|Tam
|6.489
|6.591
|-50,00
|
|Yarım
|3.176
|3.223
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.611
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,49
|20,52
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,53
|