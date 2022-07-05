***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.07.2022 17:35
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041777
BIST
17:282.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -29,40
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
17:2817,0015
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1753
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
17:2817,4383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0985
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4096
17:28968,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -9,13
|Açılış
|: 968,64
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
965,87
BIST En Aktif Hisseler17:28
|GEREL
|4,62
|49.000.224
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|77.257.905
|% 9,86
|
|CANTE
|43,40
|48.176.496
|% 8,50
|
|OYAYO
|10,25
|14.445.169
|% 7,78
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|ULUSE
|207,00
|14.025.819
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|OZKGY
|5,78
|37.073.945
|% -6,77
|
|OZKGY
|5,78
|37.073.945
|% -6,77
|
|THYAO
|46,70
|3.819.058.723
|% -2,06
|
|EREGL
|25,90
|1.552.692.708
|% -0,23
|
|SISE
|21,04
|1.511.110.709
|% -0,75
|
|HEKTS
|30,26
|1.386.954.243
|% 5,07
|
|SASA
|39,62
|1.255.665.045
|% -2,17
|
|EKGYO
|2,79
|1.124.622.543
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,19
|876.455.373
|% -2,10
|
|ODAS
|2,79
|498.831.366
|% 2,20
|
|TSKB
|1,94
|207.980.109
|% -2,02
|
|ISCTR
|4,40
|410.060.289
|% 0,00
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9748
|17,0015
|% 1,04
|
|Euro
|17,4224
|17,4383
|% -0,56
|
|Sterlin
|20,2438
|20,3454
|% -0,20
|
|Frank
|17,4798
|17,5851
|% 0,35
|
|Riyal
|4,5120
|4,5346
|% 1,02
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-35,55
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-8,62
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.495
|6.606
|-20,00
|
|Yarım
|3.179
|3.230
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.614
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|-0,20
|
|B. Petrol
|107
|107
|-6,17
|