***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.07.2022 17:35
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041779
BIST
17:482.372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -33,58
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
17:4817,0042
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1780
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
17:4817,4247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1121
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,3893
17:48967,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -10,44
|Açılış
|: 967,34
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
965,87
BIST En Aktif Hisseler17:46
|GEREL
|4,62
|49.201.148
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|78.389.578
|% 9,86
|
|CANTE
|43,48
|50.138.452
|% 8,70
|
|GZNMI
|45,60
|32.131.501
|% 8,37
|
|OYAYO
|10,25
|14.673.991
|% 7,78
|
|ULUSE
|207,00
|14.159.334
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|KAPLM
|45,30
|13.470.333
|% -6,21
|
|THYAO
|47,10
|4.058.217.839
|% -1,22
|
|EREGL
|26,08
|1.629.004.788
|% 0,46
|
|SISE
|21,06
|1.606.842.373
|% -0,66
|
|HEKTS
|30,58
|1.430.714.265
|% 6,18
|
|SASA
|39,92
|1.286.573.545
|% -1,43
|
|EKGYO
|2,81
|1.139.935.642
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,19
|921.535.224
|% -2,10
|
|ODAS
|2,80
|521.683.764
|% 2,56
|
|TSKB
|1,95
|210.038.618
|% -1,52
|
|ISCTR
|4,41
|427.695.643
|% 0,23
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9766
|16,9889
|% 0,97
|
|Euro
|17,3828
|17,4065
|% -0,74
|
|Sterlin
|20,2425
|20,3440
|% -0,21
|
|Frank
|17,4633
|17,5685
|% 0,26
|
|Riyal
|4,5113
|4,5340
|% 1,01
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-38,57
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-9,01
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.495
|6.602
|-24,00
|
|Yarım
|3.179
|3.228
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.613
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,59
|-0,22
|
|B. Petrol
|107
|107
|-6,19
|