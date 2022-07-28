***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
28.07.2022 13:21
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048495
BIST
13:262.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 21,73
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
13:2617,9410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0619
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9410
En Düşük
17,8370
13:2618,2858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,2082
13:261.004,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,52
|Açılış
|: 1.004,77
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler13:26
|PRKAB
|29,04
|171.611.781
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.315.417
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.453.883
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.154.813
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,92
|1.215.446
|% 9,91
|
|LIDFA
|9,83
|102.862.019
|% -9,98
|
|MTRKS
|57,85
|15.959.067
|% -6,92
|
|FENER
|51,20
|197.815.785
|% -6,23
|
|MIPAZ
|7,76
|21.790.250
|% -4,55
|
|KZBGY
|83,60
|57.334.882
|% -4,35
|
|THYAO
|50,50
|1.776.773.136
|% 1,61
|
|SISE
|21,54
|1.078.112.521
|% 1,89
|
|EKGYO
|3,25
|731.314.457
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,76
|676.789.067
|% -1,04
|
|EREGL
|27,44
|538.864.583
|% 0,81
|
|EKGYO
|3,25
|731.314.457
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,76
|676.789.067
|% -1,04
|
|SKBNK
|1,64
|212.556.172
|% 1,23
|
|TSKB
|2,59
|243.207.691
|% -1,15
|
|HLGYO
|2,37
|205.034.696
|% 7,24
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9311
|17,9410
|% 0,35
|
|Euro
|18,2456
|18,2858
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,6993
|21,8081
|% 0,13
|
|Frank
|18,6163
|18,7285
|% 0,30
|
|Riyal
|4,7601
|4,7840
|% 0,29
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|7,64
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.005
|7,30
|
|Cumhuriyet
|6.717
|6.819
|86,00
|
|Tam
|6.743
|6.797
|6,00
|
|Yarım
|3.286
|3.323
|3,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.661
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,37
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,18
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,89
|