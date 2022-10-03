***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
03.10.2022 12:25
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066721
BIST
13:453.275
En Yüksek
|Değişim
|: 3,00%
|| 95,46
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.277
En Düşük
3.196
13:4518,5696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0679
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5700
En Düşük
18,4910
13:4518,2139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0776
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:45993,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,52
|Açılış
|: 993,74
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:43
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|79.888.911
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|175.350.662
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|21.048.177
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.121.752
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.854
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.996.075
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|UFUK
|53,00
|1.944.853
|% -7,50
|
|THYAO
|74,80
|4.014.807.956
|% 5,95
|
|SASA
|70,10
|1.651.377.702
|% 2,79
|
|TUPRS
|312,40
|1.421.434.632
|% 7,87
|
|ASELS
|30,04
|1.091.478.344
|% 2,53
|
|YKBNK
|7,26
|955.425.328
|% 2,69
|
|EKGYO
|3,98
|935.994.449
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,26
|955.425.328
|% 2,69
|
|ODAS
|6,41
|695.716.251
|% 1,10
|
|AKBNK
|11,62
|929.425.276
|% 2,92
|
|TSKB
|2,45
|179.214.876
|% 0,00
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5661
|18,5691
|% 0,36
|
|Euro
|18,1867
|18,2146
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,7357
|20,8397
|% 0,64
|
|Frank
|18,6931
|18,8057
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9256
|4,9503
|% 0,32
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|4,17
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,62
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|18,00
|
|Tam
|6.685
|6.740
|8,00
|
|Yarım
|3.253
|3.292
|1,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,41
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,23
|
|B. Petrol
|88,39
|88,39
|3,25
|