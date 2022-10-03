***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
03.10.2022 16:29
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066774
BIST
16:253.294
En Yüksek
|Değişim
|: 3,58%
|| 113,74
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.299
En Düşük
3.196
16:2518,5668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0651
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
16:2518,1707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0344
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
16:25996,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,56
|Açılış
|: 996,78
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
999,71
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler16:25
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|80.996.018
|% 9,99
|
|SMRTG
|71,70
|318.739.382
|% 9,97
|
|SODSN
|24,72
|351.971
|% 9,96
|
|KONTR
|64,10
|615.405.366
|% 9,95
|
|ULUFA
|4,50
|11.786.672
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|440.946
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.473.067
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,72
|27.594.200
|% -6,53
|
|THYAO
|75,35
|4.917.927.887
|% 6,73
|
|SASA
|70,80
|2.647.159.855
|% 3,81
|
|TUPRS
|313,90
|1.775.975.485
|% 8,39
|
|YKBNK
|7,41
|1.602.856.766
|% 4,81
|
|ASELS
|30,14
|1.419.881.380
|% 2,87
|
|EKGYO
|3,99
|1.409.548.057
|% 3,10
|
|YKBNK
|7,41
|1.602.856.766
|% 4,81
|
|ODAS
|6,62
|1.023.795.908
|% 4,42
|
|ISCTR
|7,90
|948.431.216
|% 5,05
|
|AKBNK
|11,86
|1.383.991.595
|% 5,05
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5613
|18,5668
|% 0,35
|
|Euro
|18,1440
|18,1707
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,8072
|20,9115
|% 0,99
|
|Frank
|18,7107
|18,8234
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9219
|4,9466
|% 0,24
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|6,70
|
|Altın Gr.
|998
|998
|9,51
|
|Cumhuriyet
|6.665
|6.766
|42,00
|
|Tam
|6.707
|6.763
|31,00
|
|Yarım
|3.263
|3.304
|13,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.652
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,04
|20,07
|1,02
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|0,63
|
|B. Petrol
|89,36
|89,36
|4,22
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:40GSDDE
Yüzde 7.36 oranında artışla 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 856, 023 adet işlem
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16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 106, 62 artarak (% 3.78 ) 2, 925
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16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKYHO, BARMA, SMRTG, AYES, KONTR, SODSN, ZOREN
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16:39
UTPYA, ZOREN, EKIZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:39
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